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允許獨裁者佔領？拜登卸任後首受訪 狠批川普愚蠢「姑息普亭」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統拜登4月15日出席芝加哥一場論壇發表演說。法新社
美國前總統拜登4月15日出席芝加哥一場論壇發表演說。法新社

隨著歐洲即將迎來二次世界大戰勝利80周年紀念，美國前總統拜登接受英國廣播公司廣播四台（BBC Radio 4）訪問於7日播出，這是他年初卸任至今首度接受專訪。拜登批評川普施壓烏克蘭割地是「現代版綏靖政策」，姑息普亭不會讓他就此收手；同時表達憂心川普任內將造成跨大西洋關係破裂，恐將「改變世界現代史」。

拜登5日在德拉瓦州受訪表示，普亭認為烏克蘭是俄羅斯的一部分，「任何相信普亭會因為和平協議取得領土讓步而停手的人都是愚蠢的」。

拜登認為，川普施壓烏克蘭讓步是「現代版綏靖政策」，這引述英國前首相張伯倫在1930年代採取綏靖主義，因為一時姑息納粹領導人希特勒，繼而造就第二次世界大戰。

談到普亭，拜登說：「我就不明白，為什麼有人認為允許獨裁者、暴徒去決定占領不屬於他的大片土地，這樣就能讓他滿足。我真的不明白。」

拜登還表示擔心，一些接壤俄羅斯的北約國家，如果因為烏克蘭最終放棄領土，可能會決定「我們必須與普亭達成某種妥協」。

談到澤倫斯基與川普在白宮陷入口角時說：「我覺得那次會議的發展有失美國風範。」

除此之外，拜登還表達憂心川普任內會造成美國與歐洲的關係破裂，並稱這恐怕「改變世界現代史」。他說，「歐洲將會失去對美國的信心和對美國領導力的信任」。他補充說，歐洲各國領袖正在思考「現在該怎麼辦？......我能依賴美國嗎？美國會支持我們嗎？」

拜登還說：「我不明白川普政府怎麼不理解盟友的力量，整體而言這節省了我們的錢。」

談到川普要求收回巴拿馬運河、揚言收購格陵蘭及威脅讓加拿大變第51州，拜登譴責道：「到底怎麼回事？哪位總統會這樣說話？這不是我們的作風。」他還說，「我們代表的是自由、民主和機會，而不是沒收占用」。

至於被問及去年是否應該更早交棒，讓出更多時間決定接替者時，拜登表示：「我不認為那會有任何影響。我們在出現理想候選人的時刻離開。」他也坦言。當時情勢發展迅速，「讓人很難放手，這是正確但艱難的決定」。

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