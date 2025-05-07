任永力：美元自美國出走潮恐引爆2.5兆美元外匯雪崩

知名外匯分析師任永力（Stephen Jen）警告，隨亞洲國家開始出脫手中龐大的美元部位，美元恐將面臨高達2.5兆美元的「雪崩式」賣壓。

Eurizon SLJ Capital 執行長任永力和經濟學家 Joana Freire 周三發布報告報告指出，亞洲出口國和投資人多年來累積「極為龐大」的美元部位，使得當地對美貿易順差持續擴大。如今在美國主導的貿易戰升溫之際，有些亞洲投資人可能會把部分資金匯回本國，或提高對美元貶值的避險力度，進而引發這個全球儲備貨幣大規模出走。

兩人寫道：「我們推測，亞洲出口商和法人握有的美元可能極其龐大，規模可能高達2.5兆美元左右，這對美元相對亞洲貨幣構成大幅走貶的風險。」

由於美國總統川普積極重塑全球貿易秩序，美元長期作為「例外論」資產的吸引力遭到挑戰。台幣周一狂升，更讓市場猜測亞洲決策官員可能有意讓本幣升值，作為爭取美國貿易協議的談判籌碼。

彭博美元指數已從2月高點下跌約8%，過去一個月內，亞洲貨幣對美元均呈升值走勢。

曾提出「微笑美元理論」的任永力曾表示，當聯準會（Fed）開始降息，大陸企業可能出脫美元計價資產，大約1兆美元資金匯回中國大陸。

他在最新報告中指出，加速這場上兆美元規模資金流動的，可能是亞洲多國持有的大量「單一美元多頭部位」（naked long-dollar positions，也就是未對匯率波動進行避險的美元曝險）。這類國家包括中國大陸、台灣、馬來西亞和越南等，長期對外貿易呈現順差。