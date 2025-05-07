川普真要格陵蘭？傳美要情報機構加強情蒐工作

兩位知情人士透露，美國正在加強有關格陵蘭（Greenland）的情報蒐集工作，將美國間諜機構納入川普總統欲接管這座島嶼的行動中。

「華爾街日報」報導，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）麾下多名高官上週向各情報機構負責人發布一份「情蒐重點通知」，指示他們深入了解格陵蘭的獨立運動，以及當地民眾對美國在島上開採資源的態度。

這份機密訊息要求各情報機構運用其工具，包括監視衛星、通訊攔截以及地面間諜，來識別格陵蘭和丹麥境內支持美國對格陵蘭目標的人員。

這項指令是川普政府為實現總統屢次表達收購格陵蘭意願而採取的首批具體行動之一。

報導說，這項通知有助確定情報機構的優先事項，將資源與注意力集中於高關注目標。這項針對格陵蘭的指令已下達至包括中央情報局（CIA）、國防情報局（DIA）和國家安全局（NSA）等機構，凸顯川普政府尋求控制這個自治島嶼的明顯決心。格陵蘭為丹麥王國的一部分，而丹麥是北大西洋公約組織（NATO）成員國，也是美國的長期盟友。

美國國家安全會議（NSC）發言人修伊特（JamesHewitt）表示，白宮不對情報問題發表評論，但他補充說：「總統已明確表示，美國關切格陵蘭及北極地區的安全。」

加巴德在聲明中說：「華爾街日報應該為協助深層政府勢力感到羞恥。這些人透過將機密資訊政治化並洩露出來，以破壞總統立場。他們正在違法，並破壞我們國家的安全與民主。」

丹麥駐華盛頓大使館拒絕置評，格陵蘭總理也未立即回應置評要求。

自第一個任期以來，川普一直強調購買、吞併或征服格陵蘭的決心，讓丹麥和格陵蘭人感到震驚。

川普在3月對國會的聯合演說中表示：「我們需要格陵蘭以保障國家安全甚至是國際安全，我們正與所有有關方面合作，嘗試得到它。不管用什麼方式，我們都會得到它。」

美國副總統范斯（JD Vance）、時任國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和能源部長萊特（Chris Wright）等人3月底曾訪問格陵蘭，引發丹麥領袖和格陵蘭居民不滿。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）說：「川普總統是認真的，他想要格陵蘭。」

川普在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）4日播出的訪談中，被問到是否會考慮以武力奪取格陵蘭，他說：「我不排除任何選項。我不是說我一定會這麼做，但我不排除一切可能…我們非常需要格陵蘭。格陵蘭人口非常少，我們會照顧他們，但我們需要這塊土地來維護國際安全。」

位於北極圈內的格陵蘭人口僅約5萬6000人，面積近217萬平方公里，是世界最大島，擁有豐富的稀土礦藏，以及尚未開發的石油和天然氣儲量。