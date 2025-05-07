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川普又來了！預告發布「空前重大消息」 紐時批：慣用伎倆

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普6日在白宮橢圓辦公室會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）時，多次預告即將宣布「多年來最重要的消息之一」，但他並未透露宣布的內容為何，令外界相當好奇，對此紐約時報報導，這是川普慣用招數，以吸引媒體注意力。

川普僅表示，這項宣布可能會在他下周啟程前往中東之前公布。然而，即便是公布時間也尚未確定。他模糊說道：「我們會有一個非常、非常重大的宣布。這是最重大的那種。但我不會告訴你是什麼。」接著又補充：「這真的、真的是件正面的事。」

這段言語曖昧的預告，再次體現川普慣用的「秀場式」手法。他一貫透過預告即將發生的大事，來吸引媒體與公眾關注，卻常常未提供實質內容。

自第一任總統任期開始以來，川普便習慣以「未來2周內」為口頭禪，預告各種政策與計畫。舉例而言，他在1個月前曾聲稱即將宣布對外國藥品徵收關稅，但至本周一又將時程修正為「接下來2周內」。

類似的情況屢見不鮮，包括他任內多次預告的新貿易協定，經常在引發關注後突然改口或不了了之。「基礎建設周」（Infrastructure Week）即是一例。川普第一任時原希望藉此推動道路與橋梁建設預算，最終卻沒有實質進展，成為華府政壇的笑柄。直到拜登上任後，國會才通過規模高達1兆美元的基礎建設法案。

川普 紐約時報 美國

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