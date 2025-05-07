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沒上演澤倫斯基版劇情 卡尼穩住與川普會面大戲：老闆說加拿大不賣

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加拿大總理卡尼（左）與美國總統川普（中）周二會面，副總統范斯（右二）和國務卿魯比歐（右一）在場。美聯社
加拿大總理卡尼（左）與美國總統川普（中）周二會面，副總統范斯（右二）和國務卿魯比歐（右一）在場。美聯社

加拿大總理卡尼周二造訪白宮時，美國總統川普的表現很客氣。儘管川普大力推動加拿大成為美國第51州，且美加存在嚴重的貿易緊張局勢，但兩人氣氛友好，沒有上演川普與澤倫斯斯基會面時公開爭吵的場景。

川普先開口稱讚並表達對卡尼的尊重：「我認為加拿大選了一位非常有才華的人。」川普還說，「我們應該挺合得來。我們有一些非常棘手的問題必須理清，這問題不大」。

川普仍然宣揚他吞併加拿大的夢想，「這會是天作之合，因為這兩個地方本來就處得很好，彼此有好感」。他承認，這事需要加拿大點頭，「總要兩廂情願，對吧？」他補充，「我遇過太多太多根本辦不成的事，但最終都還是做到了」。美國副總統范斯和國務卿魯比歐安靜坐在一旁的沙發上。

卡尼保持禮貌傾聽，但他平靜堅定地拒絕了川普的提議，他說：「在過去幾個月的競選過程裡，我與加拿大隊的老闆們碰過面，他們表示，這支球隊不會出售。永遠不賣，但只要合作就有機會，聯手就有無限可能。」

在加拿大，許多人準備徹底放棄美加之間的合作夥伴關係，認為川普想吞掉加拿大已經越界。但英國金融時報指出，曾經擔任英國央行總裁的卡尼親眼目睹英國與最親密貿易夥伴歐盟斷絕關係，他知道對加拿大來說，美國及其客戶仍然至關重要，不管執掌白宮的人說些什麼。

川普批評了他所謂的美加之間「不平等」的經濟關係，指「加拿大對美國有貿易順差，我們沒理由補貼加拿大。加拿大必須能自給自足地發展經濟」。

稍後，卡尼將他的華府行描述為美加關係惡化後重新設定的起點。他在加拿大大使館頂樓舉行的記者會中說：「我對兩國關係的感覺變得比較好了。但是我們還有很多工作要作。」卡尼表示，他已私下告訴川普不要再稱加拿大為第51州：「我私下說得很清楚了，在橢圓形辦公室又再清楚說明。」

加拿大 川普 美國

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