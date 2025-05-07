國際油價隨美國出現減產跡象反彈 金價續漲

受美國原油產量未來數月可能下降的跡象推動，國際油價從四年來的最低收盤價反彈。金價上漲，投資人關注美國財長貝森特有關貿易的最新言論，同時等待聯準會（Fed）的利率決策。以下是整理自彭博的商品行情：

油價從四年低點回升

美國二疊紀盆地最大獨立生產商Diamondback Energy下調全年產量預測，並稱預計未來幾個月美國頁岩油產量將下降。

美國原油產量下降將有助於緩解預計今年將出現的全球供應過剩，因為OPEC+決定以快於預期的速度恢復產量。

與此同時，美國在油價最新一輪暴跌之前就已下調原油產量預測。美國能能源資訊署（EIA）發布報告顯示，今年美國原油日產量預計在1,342萬桶，較上月預測值減少約10萬桶。

「考慮到沙烏地偏好的油價區間在每桶90美元左右，目前50美元左右的價格可能已經接近其忍耐極限，」Forex.com市場分析師Razan Hilal表示，「但透過增產以重獲市場占有率可能有助於抵銷這些損失」

川普表示將自即日起停止對葉門胡塞武裝的轟炸行動，理由是該組織「已投降」。不過投降之說遭到胡塞方面否認。

6月交割的WTI原油期貨上漲3.4%，收於每桶59.09美元； 7月交割布蘭特原油期貨上漲3.2%，至每桶62.15美元

貴金屬：金價續漲

金價今年以來已飆升逾四分之一，川普急進的貿易政策擾亂了市場，鞏固了黃金作為安全資產的地位。

截至紐約時間下午4:32，黃金現貨上漲2.7%，報每英兩3424.73美元；白銀現貨上漲2.2%，報33.1958美元。

銅價上漲

倫敦銅價上漲，隨著強勁的中國買盤擠壓本已緊張的供應，全球銅市正釋放出供應吃緊的信號，儘管市場擔憂全球工業活動即將放緩。

儘管今年4月初在川普剛宣布「對等關稅機制」後，銅價一度大幅下挫，但其隨後已反彈；據多位交易員和業者表示，這受到中國大陸的強勁買入推動。自年初以來，倫銅已上漲逾8%，而標普500指數則下跌超過4%。

摩根士丹利的分析師在一份報告中表示，「目前來看，中國的銅需求指標依然表現健康。現貨銅市場顯得吃緊」。

截至收盤，LME銅期貨上漲1.8%，報9538美元/噸。