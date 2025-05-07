鬆口未與中方見面 川普：雙方會在合適的時機見面

美國總統川普6日坦言說，他尚未與中國大陸會面，但川普說，兩國會在合適的時機點見面，並認為中國大陸想要見面。

川普6日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮會面。

針對美中貿易戰，川普說，中國大陸想要見面，他們的貨船因為關稅的關係已經在太平洋上轉向；川普說，美國過去與中國大陸貿易，損失上兆美元，現在兩國因關稅停止貿易，美國反倒止損，等於節省上兆美元。

川普說，如果中國大陸想要談判，美國願意見面，雙方會在合適的時間點見面；川普也首度鬆口說，他尚未與中國大陸見面；川普說，如果他與中國大陸會面，他會讓大家知道。

川普指出，由於中國大陸靠美國獲利，現在面臨145%的高關稅，其經濟正遭受重大打擊。