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成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
加拿大總理卡尼。(路透)
加拿大總理卡尼。(路透)

針對美國總統川普希望納加拿大為第51州，加拿大總理卡尼（Mark Carney）6日在川普面前表示，加拿大是非賣品；不過，川普仍表示，他堅信這對加拿大人民有利，並表示「別把話說死」（never say never）。

川普6日與卡尼在白宮會面；面對媒體問到川普是否仍想把加拿大納為美國第51州，川普說，他依然堅信這樣對加拿大人民有利，指他們將獲得可觀的減稅、軍事保護等，不過川普也說，這需要雙方都同意（it takes two to tango）。

川普認為，如果加拿大成為第51州，這會是非常美麗的婚姻，尤其兩國非常友好；川普說，雙方不會對此做討論，除非有人希望拿出來討論。

卡尼回應說，在房地產中，有些地方是永遠不會出售的，稱加拿大是非賣品，未來也是非賣品；卡尼也說，加拿大人民的想法不會改變。

但川普說，時間會驗證一切，並表示，在他的人生中有很多事情起初看起來做不到，最後卻做到了；川普說，「別把話說死」，我們看未來會發生什麼事。

加拿大 川普 美國

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