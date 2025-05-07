川普關稅未發影響先至！越南4月貿易順差急縮

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
川普還沒開始加徵高額關稅，越南4月貿易順差就已從3月的16.4億美元縮水至6億美元不到。 路透
川普還沒開始加徵高額關稅，越南4月貿易順差就已從3月的16.4億美元縮水至6億美元不到。 路透

越南4月的貿易順差急遽減少，彭博資訊報導指出，這堪稱是美國高額關稅影響的早期徵兆。

越南統計總局6日公布，4月貿易順差僅5.77億美元，不及彭博預測的7.5億美元，更遠低於3月的16.4億美元。上月出口額年增19.8％至374億美元，高於預期，其中紡織纖維、運動用品以及玩具較去年同期幾乎增加100％；但進口額更躍增22.9％至369億美元，也超乎預期，其中原物料、設備和生產的備用零件占了絕大部分。

萬神殿宏觀經濟（Pantheon Macroeconomics）首席新興亞洲經濟學家強克（Miguel Chanco）說：「短期的領先指標還會更糟」。

標普全球前一天公布的4月製造業採購經理人指數（PMI）顯示，越南工廠景氣陷入萎縮，並落至2023年5月以來最低點。

根據越南政府網站6日的一篇貼文，今年經濟成長至少8％的官方目標，「由於美國的關稅政策」與政治體制改革的影響，變得愈來愈難達成。

川普 關稅

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