提供機票與3萬獎金 美砸錢獎勵非法移民自願遣返

美國國土安全部五日宣布，願提供「自願遣返」的非法移民機票，並給予一千美元（約台幣三萬元）獎勵；美國總統川普表示，如果非法移民在時限內自願遣返，未來有機會再回到美國，否則將永遠無法返回美國。

川普政府三月份推出名為CBP Home的手機應用程式，讓非法移民得以透過該應用程式通知美國政府主動離境的意願，並在手機上填寫自我遣返表格，並且確認出境。

福斯電視台報導，國土安全部五日宣布，任何透過CBP Home應用程式的非法移民，若「自願遣返」，國土安全部願承擔機票開銷，並在確定非法移民回到原本的國家後，給予一千美元獎勵。

據了解，國土安全部目前逮捕、拘留和遣返一名非法移民平均成本為一點七萬美元；國土安全部表示，自願遣返計畫比現行成本更便宜，只需要原來成本的三成，就算加上一千美元獎勵，平均也只要四千五百美元。

國土安全部也指出，非法移民若選擇自願遣返，有可能保留合法返回美國機會；不過該部並未說明任何具體的做法。

川普五日指控，至少有二一○○萬名非法移民入境美國，其中不乏罪犯、毒販和恐怖分子等，美國必須盡快把這些非法移民送出去，現在卻遭到法院阻攔，法院要求政府提供審判程序，「難道要做五○○萬場審判嗎？這是不可行的。」

川普說，希望最高法院最後可以扭轉情況。

川普說，現在希望非法移民可以自願遣返，政府願意提供機票，也給他們錢；川普表示，如果他們在時限內這樣做，只要他們是良民或是美國需要的人才，也許未來有一天，可以透過很少的手續回到美國，這也給他們一個到美國的合法路徑；如果他們錯過時限遭到政府遣返，永遠沒有管道可以回到美國。