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為重返政壇鋪路？賀錦麗驚喜現身Met Gala 外界猜測背後2意圖

香港01／ 撰文／洪怡霖
美國前副總統賀錦麗。圖／路透社
美國前副總統賀錦麗。圖／路透社

有「時尚奧斯卡」之稱的Met Gala周一（5日）在紐約大都會藝術博物館舉行。美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）身穿黑白禮服出席。有外媒猜測，賀錦麗可能準備重返政壇。

身穿由Off-White創意總監IB Kamara設計的黑白絲質禮服，賀錦麗周一與丈夫任德龍（Doug Emhoff）一同現身Met Gala活動現場。站在一旁的任德龍則身穿燕尾服，打領結。

《紐約郵報》稱，賀錦麗出席Met Gala之際，外界普遍認為她正考慮是要參加2026年加州州長競選，還是爭取2028年民主黨總統候選人提名。

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文章授權轉載自《香港01》

美國 賀錦麗

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