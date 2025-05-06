為重返政壇鋪路？賀錦麗驚喜現身Met Gala 外界猜測背後2意圖

美國總統川普上任後，與傳統媒體關係持續緊張，尤其和白宮記者齟齬不斷，他先是因為美聯社拒絕配合川普更改墨西哥灣的行政命令，將美聯社踢出橢圓辦公室，4月間又宣布路透社和彭博在內的新聞通訊社將不再是有權近身採訪總統川普活動的白宮記者團固定成員；實際上，白宮隨行記者團是一群拿著放大鏡檢視總統一言一行的媒體代表，若媒體是讀者的眼睛，那麼這群白宮隨行記者就是媒體的眼睛。

2025-05-06 15:39