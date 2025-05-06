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川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

中央社／ 波士頓5日綜合外電報導
美國聯邦上訴法院今天駁回川普政府所提的上訴請求。法新社
美國聯邦上訴法院今天駁回川普政府所提的上訴請求。法新社

美國聯邦上訴法院今天駁回川普政府所提的上訴請求。當局請求法院允許撤銷40萬移民的臨時合法身分，其中包括來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民。

路透報導，國土安全部（Department of HomelandSecurity）先前計劃提前終止前總統拜登政府給予移民的2年臨時入境許可（parole），結果遭到1名法官阻擋。國土安全部隨後提出上訴，要求暫停執行法官命令。

波士頓聯邦第1巡迴上訴法院（1st U.S. Circuit Courtof Appeals）今天駁回國土安全部的上訴。

川普政府主張，國土安全部部長諾姆（KristiNoem）有權全面終止這些移民的臨時合法身分，並指法官的命令是在強迫政府「違背其意志，讓數十萬外國人留在境內」。

上訴法院中，拜登任命的3名法官組成的合議庭表示，諾姆「目前尚未提出有力證據，證明她終止原告臨時居留身份的決定在上訴時可以成立。」。

處理此訴訟案的移民權利團體「公義行動中心」（Justice Action Center）律師圖姆林（Karen Tumlin）對上訴法院的裁決表示歡迎。她指出，川普政府的行動「魯莽且非法」。

此案遭上訴法院駁回後，川普政府接下來可訴請最高法院介入。

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）透過聲明表示：「川普政府致力恢復移民體系的法治…無論是這一起案件或是其他訴訟，都不能阻止我們這樣做」。

此案等候處理之際，國土安全部於3月25日透過聯邦公報（Federal Register）宣布，已決定提前終止給予約40萬古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉移民的2年臨時入境許可。

由民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）任命的波士頓聯邦地區法院法官塔萬尼（Indira Talwani）4月25日下令阻止國土安全部的行動。

尼加拉瓜 川普 移民 美國

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