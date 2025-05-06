小艇在美國加州沿海翻覆 3死7失蹤含2兒童
美國當局今天表示，一艘小船在加州沿海地區翻覆，造成3人死亡、7人失蹤，其中包含2名兒童。
法新社報導，美國海岸防衛隊發言人施納貝爾（Hunter Schnabel）表示，海岸防衛隊今天上午接獲通報得知，有艘船在聖地牙哥北部的德馬（Del Mar）遇險。
事發之後，當局派出一艘船隻與一架直升機前往現場搜救，救起了4人，這些人隨後被送往醫院。
施納貝爾說，「3人被尋獲，已確認死亡」，而詢問生還者後得知，當時船上還有其他9人，其中2人可能是兒童。
施納貝爾告訴法新社，有2名成人後來「被拘留」。
目前仍不知道這艘小艇從何處來，以及它的最終目的地為何。
施納貝爾指出：「（船上）有些人可能是印度籍。」
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