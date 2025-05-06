快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

五角大廈瘦身 美防長下令削減20%四星將領

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。法新社
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。法新社

根據美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的備忘錄，赫格塞斯今天下令將現役4星陸軍上將與海軍上將人數裁減至少2成。

法新社報導，這是在美國總統川普領導下，五角大廈最新一波重大改組。今年以來，美國國防部已經解職多名資深軍官。

這份備忘錄同時要求將陸軍和海軍將級軍官人數另減10%，並將美國國民兵（National Guard）的將官人數削減20%。

備忘錄中並未具體說明將如何實現減額。

截至2025年3月，美國現役部隊共有38名4星軍官，817名陸軍和海軍將官。4星上將是美軍隊中通常可以達到的最高軍階。

赫格塞斯隨後在社群平台X上發布一段影片說：「少一些將領，多一些美國大兵」。

他表示，儘管二次世界大戰期間軍隊整體規模要大得多，但當時的高級軍官人數卻較少。

赫格塞斯表示，削減行動將分兩階段進行，首先減少4星軍官和國民兵將領，接著將整體將官人數削減10%。

他說：「削減員額並非是要懲罰高級軍官…這是深思熟慮的過程，並與參謀首長聯席會議（Joint Chiefsof Staff）共同研商，目標只有一個，就是最大幅度提高戰略準備能力和作戰效能。」

國防部 美國 陸軍

延伸閱讀

新任美太平洋陸軍司令：半年來中國的「侵略行為」讓環境更凶險

陸軍隊出現反腐運動 分析指內部競爭促成

女士官偷拍OH-58D直升機儀表涉洩密？ 陸軍：已調查懲處

川普79歲生日想要閱兵！美陸軍擬出動6600兵力大秀肌肉

相關新聞

曬教宗服加身照挨轟！川普稱「與我無關」 質疑是AI搞的鬼

紐約時報報導，美國總統川普和白宮2日在社群曬出一張自己身穿教宗服、明顯為人工智慧（AI）合成的照片，引發天主教信徒及領袖...

惡魔島監獄重啟？ 專家：大興土木也難以運作 僅能達到1963年的標準

美國總統川普下令重啟「惡魔島」監獄，歷史專家指出，這座建築現在完全無法運作，既沒有自來水也沒有污水處理系統，且僅有部分區...

川普政府再槓哈佛大學 凍結數十億美元資金補助

美國教育部今天表示正著手凍結提供給哈佛大學（HarvardUniversity）的數十億美元和其他補助，直到這所知名學府...

五角大廈瘦身 美防長下令削減20%四星將領

根據美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的備忘錄，赫格塞斯今天下令將現役4星陸軍上將與海軍上將人數裁減至少2...

美眾院通過台北法案修正案 強化反制2758號決議

美國聯邦眾議院5日通過「台北法案」修正案，除了繼續支持台灣參與國際組織，也強化美國反制中國大陸「武器化」聯合國2758號...

ICE「動用一切執法資源」加大庇護城市突襲 讚加州合作

移民暨海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)日前表示，如果庇護城市拒絕與聯邦執法部門合作，ICE將「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。