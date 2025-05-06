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曬教宗服加身照挨轟！川普稱「與我無關」 質疑是AI搞的鬼

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普2日曬出一張自己身穿教宗服的AI合成照引發爭議。路透
美國總統川普2日曬出一張自己身穿教宗服的AI合成照引發爭議。路透

紐約時報報導，美國總統川普和白宮2日在社群曬出一張自己身穿教宗服、明顯為人工智慧（AI）合成的照片，引發天主教信徒及領袖反彈。川普5日公開撇清，稱此事「與我無關」，並質疑「有可能是AI做的」。

川普5日在橢圓辦公室回應此事稱「與我無關」，他接著表示：「有人捏造了我穿得像教宗的照片，並且把它放到網路。這不是我做的，我完全不知道這張照片從哪來的，有可能是AI。但我完全不清楚它出自何處。」

問及引發天主教徒和領袖不滿，川普試圖淡化批評聲浪，稱「他們開不起玩笑」，隨後又很快告訴記者，「你說的不是天主教徒，你指的是假媒體。天主教徒很愛這張照片。」

紐時指出，全美各地的天主教徒，包括知名的紅衣主教多蘭（Timothy M. Dolan），均表示對這張照片的反感，尤其國際社會仍在為教宗方濟各逝世哀悼之際。

川普並非天主教徒，但第一夫人梅蘭妮亞是羅馬天主教徒。川普稱梅蘭妮亞很喜歡，他說：「事實上，我妻子覺得這很可愛，她還說『這不是很好嗎？』」

川普 教宗 方濟各 梅蘭妮亞 社群

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