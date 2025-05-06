美眾院通過台北法案修正案 強化反制2758號決議

美國聯邦眾議院5日通過「台北法案」修正案，除了繼續支持台灣參與國際組織，也強化美國反制中國大陸「武器化」聯合國2758號決議文來排除台灣參與國際社會的力道。

眾議院5日處理簡稱台北法案（TAIPEI Act）的「2019台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Act of 2019）修正案。

共和黨眾議員馬斯特（Brian Mast）表示，中國大陸長期致力於在國際社會上排除台灣，不管是世界衛生組織、國際民航組織等，中國大陸透過霸凌、利誘等手法，讓其他國家邊緣化台灣。

馬斯特指出，最明顯的案例就是中國大陸刻意扭曲2758號決議文的內容；馬斯特說，該決議文只說明中華人民共和國作為中國在聯合國的代表，並未提及台灣的地位、自主權和代表權，但中國大陸卻用2758號決議文，錯誤主張對台灣的管轄權。

馬斯特說，2758號決議文被扭曲的內容已被中國大陸武器化來排除台灣參與國際社會、組織；馬斯特說，中國共產黨企圖重寫國際規範和用語來服務他們的政治敘事。

馬斯特表示，台北法案修正案將確保美國不會無視中國大陸的舉動，且重申美國會主動反制北京操縱、影響國際組織的承諾。

民主黨眾議員歐斯祖斯基（Johnny Olszewski）也說，中國大陸利用2758號決議文來排除台灣參與國際社會是不正當的，認為該決議文只說明中華人民共和國在聯合國的代表權，並無說明或決定台灣的角色。

歐斯祖斯基說，台北法案的修正案說明了美國長期的立場，指美國反對北京方面錯誤詮釋、扭曲2758號決議文，也讓美國賦權給其夥伴，反對中國大陸要求疏離或切斷與台灣的關係。

台北法案修正案5日在眾院無異議通過；該修正案的提案人民主黨眾議員康諾利（Gerry Connolly）則因罹癌，正接受相關療程，未能到場。