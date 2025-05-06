非法移民「自願遣返」 川普：提供機票和1000美元獎勵

美國國土安全部5日宣布，願提供「自願遣返」的非法移民機票，並給予1000美元獎勵；美國總統川普表示，如果非法移民在時限內自願遣返，未來有機會再回到美國，否則將永遠無法返回美國。

根據福斯電視台（Fox News）報導，國土安全部宣布願為自願遣返的非法移民承擔機票開銷，並在確定非法移民回到原本的國家後，給予1000美元的獎勵。

據了解，國土安全部目前逮捕、拘留和遣返一名非法移民的平均成本為1.7萬美元；國土安全部表示，自願遣返的計畫比現行的遣返成本更便宜，只需要原來成本的30%，就算加上1000美元的獎勵，平均也只要4500美元。

川普表示，政府現在希望把非法移民遣返回國，但遭到法院的阻攔，他們要求我們做出審判，「難道要做500萬場審判嗎？這是不可行的。」川普說，希望最高法院最後可以扭轉情況。

川普說，現在希望這些非法移民在一段時間內可以自願遣返，如果他們這樣做，或許未來有一天，可以透過很少的手續回到美國，這也是給他們一個到美國的路徑；如果他們錯過了時限，遭到政府遣返，他們永遠沒有管道可以回到美國。