非法移民「自願遣返」 川普：提供機票和1000美元獎勵

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為邊界巡邏警車在亞利桑納州邊界巡邏。(美聯社)
圖為邊界巡邏警車在亞利桑納州邊界巡邏。(美聯社)

美國國土安全部5日宣布，願提供「自願遣返」的非法移民機票，並給予1000美元獎勵；美國總統川普表示，如果非法移民在時限內自願遣返，未來有機會再回到美國，否則將永遠無法返回美國。

根據福斯電視台（Fox News）報導，國土安全部宣布願為自願遣返的非法移民承擔機票開銷，並在確定非法移民回到原本的國家後，給予1000美元的獎勵。

據了解，國土安全部目前逮捕、拘留和遣返一名非法移民的平均成本為1.7萬美元；國土安全部表示，自願遣返的計畫比現行的遣返成本更便宜，只需要原來成本的30%，就算加上1000美元的獎勵，平均也只要4500美元。

川普表示，政府現在希望把非法移民遣返回國，但遭到法院的阻攔，他們要求我們做出審判，「難道要做500萬場審判嗎？這是不可行的。」川普說，希望最高法院最後可以扭轉情況。

川普說，現在希望這些非法移民在一段時間內可以自願遣返，如果他們這樣做，或許未來有一天，可以透過很少的手續回到美國，這也是給他們一個到美國的路徑；如果他們錯過了時限，遭到政府遣返，他們永遠沒有管道可以回到美國。

川普 移民 美國

延伸閱讀

德國之聲客座評論／川普治下「美式文革」和中國文革的異同

白宮發AI圖慶星際大戰日 川普化身絕地武士手持「反派」紅色光劍

川普：會在某時間點調降對中關稅 中國經濟快崩潰

川普：與中國建立關係 是美前總統尼克森「最糟舉措」

相關新聞

否認連任 川普點名范斯、魯比歐接棒

美國總統川普先前傳出不排除打破憲法規定尋求第三任期，國家廣播公司（NBC）四日播出川普二日的專訪，川普改口表示，「我就是...

美總統史上最赤裸的自肥行動？川普虛幣募款晚宴 入場費逾百萬美元

美國總統川普本月將出席兩場募款晚會，一場鎖定財力雄厚的政治捐款人，另一場則是針對持有特定迷因幣的百萬富豪，預料將為川普賺...

非法移民「自願遣返」 川普：提供機票和1000美元獎勵

美國國土安全部5日宣布，願提供「自願遣返」的非法移民機票，並給予1000美元獎勵；美國總統川普表示，如果非法移民在時限內...

開徵100%電影關稅？白宮：正探索各種選項

美國總統川普日前宣布，將針對外國電影徵收關稅，白宮5日對此表示，川普政府尚未做最後決定，正在探索各種選項。

川普：不排除對格陵蘭動武

美國總統川普接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪於四日播出，川普表示可能考慮動用軍事力量併吞格陵蘭，並且強...

美新國安顧問 傳米勒出任

美國總統川普解除前國家安全顧問沃茲的職務後，四日搭乘空軍一號受訪說，預計六個月內敲定下個國安顧問人選，正考慮提名白宮副幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。