開徵100%電影關稅？白宮：正探索各種選項

美國總統川普日前宣布，將針對外國電影徵收關稅，白宮5日對此表示，川普政府尚未做最後決定，正在探索各種選項。

川普4日於在社群網路「真實社群」（Truth Social）稱美國電影工業正在快速消亡，其他國家正提供各種誘因，讓美國的電影工作者和製片廠離美國而去；好萊塢和美國其他地區正遭受衝擊。

川普說，這是國家安全危機，並認為這攸關傳遞的訊息和宣傳，他指示商務部和貿易代表立即開始研擬向國外電影或在外國製作的電影開徵100%的關稅，「我們要讓電影再次在美國製作。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，目前尚未針對外國電影關稅做出任何決定，政府正探索所有選項，以達成川普的指令來保護美國的國家和經濟安全，同時讓好萊塢再次偉大。