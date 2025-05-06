鼓勵無證移民自行遣返 川普政府提供3萬元津貼

美國總統川普政府今天表示，將提供交通援助和1000美元（約新台幣3萬元）津貼給「自我遣返」的無證移民。

法新社報導，美國國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）說道：「如果你非法來到這裡，自我遣返是離開美國以免被捕的最佳、最安全、最划算方式。」

諾姆在聲明中提到，美國國土安全部目前透過海關與邊境保護局（CBP）一款名為CBP Home的應用程式（App），向非法移民提供交通財務援助及返國津貼。

國土安全部指出，在移民返回祖國一事經由這款App確認後，就會支付1000美元津貼。

國土安全部提到，即使提供交通援助和津貼，「使用CBP Home預計會使驅逐出境的成本降低約70%」，目前逮捕、拘留並驅離一位無證移民的平均成本為1萬7121美元。

國土安全部更說，一位來自宏都拉斯的無證移民先前已運用這項計畫返回家園。