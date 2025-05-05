美總統史上最赤裸的自肥行動？川普虛幣募款晚宴 入場費逾百萬美元
美國總統川普本月將出席兩場募款晚會，一場鎖定財力雄厚的政治捐款人，另一場則是針對持有特定迷因幣的百萬富豪，預料將為川普賺進數百萬美元。
CNBC報導，由川普的超級政治行動委員會MAGA公司主辦、5日登場的「加密幣與人工智慧（AI）創新者晚宴」（Crypto & AI Innovators Dinner），每人入場費要150萬美元，是歷來由美國總統舉辦的最高價募款晚宴之一。白宮AI與加密貨幣沙皇塞克斯，當晚將以特別來賓身分出席。
第二場晚宴，則將於22日在華盛頓特區的川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）舉行，僅限「川普幣」（$Trump）持有者參加。出席名單將取決於在區塊鏈上進行的比賽，依截至12日的川普幣持有數量，決定名次，前220名將能與川普本人共進晚餐。
然而，該晚宴條款卻指出，川普可能無法到場，宴會也可能基於「任何原因」而取消，在此情況下，出席者將獲贈一枚川普非同質化代幣（NFT）。儘管如此，這場晚宴上月23日公布後，仍激勵川普幣飆漲逾50%。
消費者倡議團體Accountable.US形容該比賽為「美國總統史上最赤裸的貪腐和自肥行動」，並警告，這將為富有的政治捐款者、甚至是具遊說力量的海外人士開創先例，透過金錢取得接觸總統的管道。
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