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惡魔島監獄 川普下令重啟

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
位於加州舊金山灣的惡魔島監獄四日空照圖。美國總統川普宣布將重啟這座監獄，專門監禁暴力重刑犯。（美聯社）
位於加州舊金山灣的惡魔島監獄四日空照圖。美國總統川普宣布將重啟這座監獄，專門監禁暴力重刑犯。（美聯社）

政治新聞網Axios報導，美國總統川普四日表示，已指示政府部門重啟並擴建傳奇性的惡魔島聯邦監獄（Alcatraz Federal Penitentiary）。惡魔島監獄一九三四年啟用，曾關過著名黑幫老大卡彭等重刑犯，但因營運成本過高，在一九六三年關閉，現已成為加州知名景點及國家歷史地標。

美聯社報導，這所聯邦監獄位於加州舊金山灣的阿爾卡特拉斯島，四面環海，位置險要且難以逃脫，因而有「惡魔島」之稱，又稱「巨岩」。

川普四日在社群媒體發文，強烈譴責美國長期以來被惡性、暴力且重複犯罪的罪犯困擾，並稱這些人是社會「敗類」，只會帶來「痛苦和苦難」。他強調，「我們再也不會容忍這些在街頭散播汙穢、血腥和混亂的連環犯。」

川普接著宣布：「正指示聯邦監獄局、聯邦調查局和國土安全部合作，重新開放並大規模擴建阿爾卡特拉斯監獄，專門關押美國最殘忍和暴力的罪犯。」

川普強調，不會再讓非法入境的罪犯繼續逍遙法外，而重新開放阿爾卡特拉斯將成為「法律、秩序和正義的象徵」。

對此，聯邦監獄局發言人吉爾穆索四日以電子郵件回應將遵照總統命令，有更多資訊將再提供。

白宮、司法部、FBI和國土安全部的代表尚未立即回應，關於政府將如何資助重建與重啟惡魔島監獄，預計費用以及重新開放的時間，皆尚不明朗。

惡魔島監獄自一九三四年啟用，因其嚴密維安及關押的罪犯類型，成為美國最著名的高安全度監獄之一，曾關押黑幫老大卡彭和喬治「機槍」凱利等重刑犯。這座監獄也是多部電影的靈感來源，包含由史恩康納萊和尼可拉斯凱吉主演的電影「絕地任務」。

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