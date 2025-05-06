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美新國安顧問 傳米勒出任

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）可能接任國家安全顧問。 歐新社
美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）可能接任國家安全顧問。 歐新社

美國總統川普解除前國家安全顧問沃茲的職務後，四日搭乘空軍一號受訪說，預計六個月內敲定下個國安顧問人選，正考慮提名白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

川普說，他認為米勒某種程度上已「間接」出任國安顧問，「他對許多事情都有發言權，史蒂芬（米勒）是政府非常重要的人才」。

川普一日宣布將提名沃茲擔任美國駐聯合國大使，國安顧問暫時由國務卿魯比歐兼任。美國官員說，預計川普並不急於填補該職，不過已有數名可能人選浮上檯面，除米勒外還有中東特使威科夫、總統特別任務大使格瑞納爾等。

美國國會山莊報報導，卅九歲的米勒四月接受福斯新聞訪問時談到，川普近日關稅措施是要阻止中國大陸在全球實現「完全經濟支配」，「歷史將記錄川普總統近日採取的行動，是拯救西方免於遭到另一強權施加完全經濟支配的開端」。

另據英國獨立報報導，川普與中國大打貿易戰之際，米勒一日也在媒體面前主張，美國民眾寧可為他們的孩子購買更貴的美國製娃娃，也不會買中國製品；中製娃娃可能使用含鉛油漆，做工也沒那麼細緻，美製娃娃則在更高環境和監管標準下生產，品質更好，美國人可能願意花更多錢買美國產品。

米勒曾於川普第一任期擔任總統高級顧問，是當時白宮最年輕政策幕僚，負責撰寫演講稿。二○一八年，米勒曾敦促川普停止對中國公民核發學生簽證，但川普當時擔心會引發經濟與外交衝擊而未採納。

米勒也一直倡導更強硬移民政策，是川普大規模驅逐無證移民計畫的主要策畫者。川普第一任期後，有別於許多前官員就國會山莊暴動案赴國會作證或出書爆料，米勒創設非營利機構「美國第一法律」與時任拜登政府打官司，繼續推動川普政策。川普再度競選時，米勒成為替川普獻策的左右手。

華盛頓郵報三日報導，沃茲似乎在Signal洩密門前，便常與川普團隊其他成員衝突，令白宮幕僚長威爾斯心生疑慮；沃茲疑似暗中勾結以色列總理內唐亞胡試圖推動對伊朗動武，也讓川普很不高興。

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