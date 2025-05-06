川普：不排除對格陵蘭動武

美國總統川普接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪於四日播出，川普表示可能考慮動用軍事力量併吞格陵蘭，並且強調格陵蘭擁有豐富資源對國家安全至關重要。至於鄰國加拿大，川普則表態「極不可能」動武。

川普告訴主持人韋爾克（Kristen Welker）：「我不排除動用軍事力量的選項，我不是說我一定會這麼做，但我不排除任何可能性。」

川普強調美國非常需要格陵蘭，「格陵蘭的居民非常少，我們會照顧、珍惜他們，這一切都會做。但我們需要它來維護國際安全。」

ＣＮＮ指出，川普併吞格陵蘭之說已經引發格陵蘭對領土安全的疑問與焦慮，因為美國、俄羅斯和中國正在爭奪北極地區的影響力。丹麥和格陵蘭方面對併吞說堅決拒絕。

至於加拿大方面，川普在訪問中表示，「極不可能」使用軍事力量企圖併吞加拿大。他說：「我不認為動武會發生在加拿大，老實告訴你，我看不出來這個可能。」他此前多次揚言要將加拿大納為美國「第五十一州」。

加拿大新任總理卡尼憑藉國內反川普情緒成功當選，計畫六日訪問美國會晤川普。

川普還在專訪中坦言對TikTok有「特別感情」，若字節跳動未能在限期前完成剝離TikTok美國資產的交易，他考慮再次延長期限。倘若成真，這將是川普第三度寬限TikTok出售期限。

川普表示，「我希望TikTok這件事能辦成」。他坦言這款App幫助他吸引年輕選民，有助他拿下二○二四年總統大選，「TikTok真的很有意思，它會受到保護」。