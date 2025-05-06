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否認連任 川普點名范斯、魯比歐接棒

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
川普改口說，他不準備尋求第三任期，並且提到副總統范斯、國務卿魯比歐都是不錯的接班人。圖為川普(左起)、范斯、魯比歐在白宮橢圓形辦公室。(歐新社)
川普改口說，他不準備尋求第三任期，並且提到副總統范斯、國務卿魯比歐都是不錯的接班人。圖為川普(左起)、范斯、魯比歐在白宮橢圓形辦公室。(歐新社)

美國總統川普先前傳出不排除打破憲法規定尋求第三任期，國家廣播公司（NBC）四日播出川普二日的專訪，川普改口表示，「我就是執政八年的總統」，副總統范斯、國務卿魯比歐都是理想的接棒人選。

川普說，不願捲入有關接班人選的辯論，但范斯是「很傑出、很優秀的人」，魯比歐也「很棒」。川普表示有許多非常好的人選，但如果副總統極為出色，自然較有優勢。

先前川普多次提到考慮爭取第三任期，今年三月間甚至在接受訪問時表示，對於第三任期的可能性「不是在開玩笑」，有解套方案可以避開憲法第廿二修正案禁止第三度當選總統的規定。

川普家族企業上個月開始販賣「川普二○二八」選舉商品，某些商品還附有「改寫規定」口號，引起輿論熱議。

專訪川普的韋爾克（Kristen Welker）詢問為何推出「川普二○二八」競選商品，川普回答，不少人紛紛勸進再選一任，但他個人意願不高。

川普說，第三度擔任總統是憲法不允許的。他表示：「很多人在賣二○二八的帽子，但這不是我想要的。」

他說：「我希望能把這四年做得很好，然後交棒給別人，最好是位傑出的共和黨人。」他也說，四年已經足夠端出「非常壯觀」的政績。

美國憲法第廿二修正案規定「任何人不得擔任總統超過兩任」。如果要修憲取消任期限制難度極高，必須經參眾兩院三分之二議員通過及全國四分之三州的州議會決議贊成，或者全國三分之二的州要求召開憲法會議並在會中提案修憲。不管採取哪種管道，任何修正案如果要通過，全國五十州當中最後還要超過四分之三州認可，也就是卅八州。

分析家說，幾乎不可能以修憲方式讓川普當第三任總統。

修憲 川普 憲法

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