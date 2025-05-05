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美國國會將提出法案 打擊中國走私輝達AI晶片

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
路透報導，美國眾議員福斯特（Bill Foster）計劃在未來幾周內提出一項法案，防堵輝達等廠商所出售的人工智慧（AI）晶片經由走私流向中國大陸。路透
路透報導，美國眾議員福斯特（Bill Foster）計劃在未來幾周內提出一項法案，防堵輝達等廠商所出售的人工智慧（AI）晶片經由走私流向中國大陸。路透

路透報導，美國眾議員福斯特（Bill Foster）計劃在未來幾周內提出一項法案，主張驗證AI晶片最終流向何處，防堵輝達等廠商所出售的人工智慧（AI）晶片經由走私而流入中國大陸。

美國拜登及川普政府都嚴格管制輝達的AI晶片輸往中國，但諸多媒體都報導AI晶片輾轉流入中國，而輝達已宣稱本身無法追蹤晶片最終出售給誰。

福斯特是一位粒子物理學者，曾經設計出多種電腦晶片。他表示，追蹤晶片流向的技術已經相當成熟，而且輝達已經在晶片內部署相關科技。一些獨立的技術專家也同意福斯特的說法。

他計劃在即將提出的新法案中，將責成美國主管機關從兩項關鍵領域著手，分別是追蹤晶片以確定符合出口管制規定，並防止不符合出口規定的買家啟動這些晶片。

他指出，已有三項可靠的報告，說明大規模的晶片走私活動；其中一些內容尚未公諸於世。他表示，「到某一時點，我們將發現中共或軍方使用多種晶片設計武器，或只是運用在（通用人工智慧）上，這與核子科技同樣急迫」。

驗證晶片使用地點的科技已經存在，只是並未廣泛應用。福斯特這些法案通過後，將要求美國商務部在六個月內提出最新法規，規定業者使用這類追蹤科技。

AI 晶片 美國 走私 輝達

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