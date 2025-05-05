調查：美國近一半教會使用AI 講道內容則較少

人工智慧(AI)在教會發展上越來越受重視。美國公布最新調查結果顯示，將近半數教會表示在日常庶務中已使用AI協助處理，提高教會辦公的效率，但多數教會仍表示，撰寫禮拜講道內容不會假AI之手來完成，顯示在處理日常固定事務與發展健全心靈之間，仍維持清楚界線。

教會使用AI逐年攀升

據《Crosswalk》報導，由數位平台Pushpay執行的最新調查顯示，美國近一半的教會已在日常運作中導入AI，但大多數教會仍不願意使用AI來撰寫講道內容。

報告指出，教會與其他機構一樣也趕上AI熱潮，在過去一年，教會使用AI比率明顯上升，從2024年的25%目前已提高到45%，Pushpay預估，明年使用率還會接近60%。

報告同時發現，高達87%的教會仍使用在疫情期間開始大量使用的網路直播禮拜，另外，52%教會高層也表示，科技預算有所增加，只有10%表示預算減少。

Pushpay執行長懷特表示，「今年的報告在提出數據之餘，也發現教會領袖心態上的轉變，教會普遍認同科技在事工中扮演關鍵角色，越來越多領袖將這些工具視為強化教會的人際關係的途徑之一。」

除此之外，目前有10%的教會已開始運用虛擬貨幣，39%的教會更認為，在未來2到3年內，虛擬貨幣將在教會扮演重要角色。不過，教會高層對於使用AI產出牧養內容仍保持距離。

AI撰寫講道內容偏低

據《Religion Unplugged》報導，這項調查了全美超過1,700位教會領袖的研究發現，儘管教會已逐步採用AI，但在神學發展上依保持謹慎，使用生成式AI撰寫講道或靈修內容的教會不到25%。不過，AI在教會中的前景依舊被看好，45%的教會高層表示，AI將在未來數年內對事工具有策略性的重要地位。



年輕人也較熱衷加入擁抱科技的教會，因為有46%的教會表示，千禧世代參加禮拜比率有所提升，Z世代次之為39%，X世代則是32%。友誼浸信會主任牧師萊斯特表示，「當教會擁抱像遊戲化與沉浸式學習等科技時，不只是觸及了Z世代，而且是用他們所熟悉的語言來讓他們成為耶穌的門徒。」

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