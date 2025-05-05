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美麻疹疫情大爆發 群體免疫系統失靈

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
麻疹是人類傳染性最強的疾病，未來恐將出現「後群體免疫」。（Photo by National Cancer Institute on Unsplash under C.C License）
麻疹是人類傳染性最強的疾病，未來恐將出現「後群體免疫」。（Photo by National Cancer Institute on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

美國麻疹疫情迅速蔓延，群體免疫未來失去效力！目前，包括美國西南部、墨西哥和加拿大等疫苗接種率較低的社區，最近都遭受麻疹疫情的致命威脅，尤其美國正經歷25年來最大規模的疫情爆發。30個轄區已出現935例。

美麻疹風險遽增

專家強調，麻疹是人類傳染性最強的疾病，未來恐將出現「後群體免疫」。《衛報》報導，美國正經歷25年來最大規模的麻疹疫情，根據美國疾病管制與預防中心報告，30個轄區內共有935例確診麻疹病例，其中，約有285名五歲以下兒童住院接受治療。

根據歐洲疾病預防與控制中心數據，2024年是歐洲和中亞地區自1997年以來麻疹疫情最嚴重的一年，該地區報告的病例超過12萬例，而到2025年為止，歐盟已通報約4500例麻疹病例。

據統計，美洲的麻疹風險相較去年增長了11倍，而疫情也擴散至美國西南部、墨西哥和加拿大等疫苗接種率較低的社區。費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧菲特強調，麻疹是人類傳染性最強的疾病，未來恐將出現「後群體免疫」。

群體免疫恐無效

印度時報》指出，根據世界衛生組織定義，群體免疫是指群體中一大部分的人口透過接種疫苗或先前患病，而對某種疾病產生免疫力，從而降低人與人之間的傳播機率。對麻疹而言，大約95%的人口需要接種兩劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國痲疹）疫苗才能維持群體免疫。

然而，由於疫苗接種率下降、錯誤訊息和公共衛生服務減少，便導致群體免疫的保護作用崩潰，而許多地區目前都出現了這種情況，並稱之為「後群體免疫」。

政策助長流行

此外，美國衛生部長近期發佈反疫苗的誤導性言論，降低公眾對疫苗預防疾病的信心，其除了使某些疫苗更難取得，也破壞美國公共衛生的基礎，甚至將疫苗專家趕出政府部門，這些都將加劇麻疹傳染的風險。

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