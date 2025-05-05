川普否認再尋求連任 做完四年就交棒

美國國家廣播公司（NBC）週日（5月4日）播出美國總統川普的專訪。被問及是否認真考慮尋求第三任期，川普回應：「太多人希望我去做但就我所知，這是不被允許的……這不是我想做的事，我想要的是卓越的4年，然後交棒給其他人。」

此前，川普不只一次提過連任可能性。今年3月底，川普接受NBC電話訪問時便曾說，尋求連任「不是開玩笑」。如今改口稱：「4年時間很多了，可以做非常大的事情……我會當一個8年總統，兩任的總統。」

NBC記者韋爾克（Kristen Welker）追問川普，是否有任何人向他提出具體的連任方案，例如修憲。對此，川普坦承確實有很多可能的做法，但他「沒有考慮」，也沒有就此舉行任何正式會議。

根據美國憲法，總統任期不得超過兩屆。如果修改憲法，需在國會參眾兩院均得到三分之二的多數支持。此外還需要在所有聯邦州得到四分之三的州議會的支持。目前要達到這樣的壓倒性支持，幾乎不可能。

至於他認為4年後誰有可能接下總統職位，川普則稱「現在談這個還太早」，但共和黨內有很多「很棒的人」，例如副總統萬斯（JD Vance）和國務卿盧比奧（Marco Rubio）。

「不知道」是否有必要遵守憲法正當程序

除了回應連任與否的傳言，川普在這次訪談中對司法爭議的說法也引發討論。

自川普政府上任以來，便對移民採取大規模逮捕和驅逐行動，期間發生多起擁有合法簽證或永久居留身分者，在沒有正當程序的情況下遭警方逮捕。其中最知名的案例分別是哥倫比亞大學巴勒斯坦裔研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）在沒有逮捕令的情況下被捕；2019年已獲法院裁定暫緩遞解的薩爾瓦多人賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）則被誤遣返到薩爾瓦多監獄。

依照美國憲法第五和第十四修正案，在美國，無論是不是美國公民，面臨犯罪起訴時都應受法律正當程序保障。然而，川普面對相關爭議時回應，「不確定」需不需要遵守此原則：「我不知道，我不是律師，不太清楚。」對於是否該遵守憲法，他也表示「不知道」。

相較之下，盧比奧上個月被問及類似問題時說，每個人「當然」都享有正當程序保障，不管是不是美國人。

部分共和黨人對川普此言似乎也有疑慮。參議員保羅（Rand Paul）在X平台上寫道：「我們要麼就是受憲法規範的自由社會，要麼就不是。」

捍衛關稅措施

對於關稅政策，川普堅持一貫說法：「關稅會讓我們變富有，我們會變成非常有錢的國家。」

面對關稅可能導致供給短缺、物價上漲等質疑，他也重申上週的言論：「我認為孩子們不需要30個娃娃，可以有3個就好；他們不需要250枝鉛筆，只需要5枝。」

在美中關稅戰未歇之際，川普週日在空軍一號專機接受媒體訪問，稱美國正在與中國等許多國家舉行貿易協議協商，而他與中國談判的優先事項就是確保達成公平的貿易協議。

川普稱，他本週並沒有計劃與中國國家主席習近平通話，但美中雙方官員正在針對多項議題討論。被問及這週是否會宣布任何貿易協議時，川普表示「很有可能」，但沒有透露細節。

不排除軍事併吞格陵蘭

NBC訪談也問及川普此前稱有意奪取格陵蘭和併吞加拿大的言論。

川普稱，美國「非常不可能」需要透過武力來把加拿大變成美國的「第51州」，但對於會不會以武力併吞格陵蘭，川普則說：「格陵蘭可能會出事……老實說，為了國家和國際安全，我們需要這樣做（獲得格陵蘭）。」

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