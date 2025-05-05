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川普在空軍一號暗示最快可能在本周達成部分貿易協議

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
記者在空軍一號問川普是否會在本周宣布任何貿易協議時，他說：「很有可能。」美聯社
記者在空軍一號問川普是否會在本周宣布任何貿易協議時，他說：「很有可能。」美聯社

美國總統川普暗示，美國政府最快可能在本周和部分國家達成貿易協議，為尋求避開美國加徵關稅的貿易夥伴帶來轉圜空間。

記者在空軍一號問川普是否會在本周宣布任何貿易協議時，他說：「很有可能。」但他並未點名具體國家。

他說：「我們和很多國家談判，但最終是我決定協議內容——是我說了算，不是他們。你們老是問『什麼時候會談成？』，但是由我來決定，不是他們。」

川普也表示，白宮幕僚正在和大陸官員對話。但他在空軍一號上答覆記者說，並沒有和大陸國家主席習近平通話的計畫。

他說：「到某個時間點，我就會直接定下一個關稅數字。」「接下來兩到三周內，我會敲定這些協議。我會說，某某國家長年對美國享有龐大順差，多方占我們便宜，我們完全明白他們在做什麼。」

川普 空軍 美國

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