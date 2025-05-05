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大賣美債當談判籌碼？日本財務大臣澄清說不會這麼做

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本財務大臣加藤勝信4日表示，他不會利用日本拋售手上美國公債這樣的手段，做為日美貿易談判的籌碼。美聯社
日本財務大臣加藤勝信4日表示，他不會利用日本拋售手上美國公債這樣的手段，做為日美貿易談判的籌碼。美聯社

日本財務大臣加藤勝信表示，他不會利用日本拋售手上美國公債這樣的手段，做為日美貿易談判的籌碼，澄清他稍早曾暗示公債可能成為談判工具的說法。

加藤勝信周日（4日）在義大利米蘭參加亞洲開發銀行（ADB）年會時表示：「我們並未考慮將出售美國公債做為日美談判的籌碼。」

加藤拋出最新說法，是因為記者要他進一步闡明他在上周五提出的言論，他當時表示，日本持有的美國公債可做為與華盛頓貿易談判的籌碼，「這確實可以做為一張牌，但無論我們是否會出這張牌，則是另一項不同的決定」。

根據美國財政部的資料，日本在截至2月底持有約1.13兆美元的美國公債，是美國的最大債權國。中國則是第二大美債持有國，持有規模約7,840億美元。日本是透過一個特別帳戶持有這些公債，該帳戶可用於進行匯率干預。

加藤在周日表示，日本在這個特別帳戶中管理以外幣計價的資產，「是為了確保有充足的流動性，以因應必要的外匯交易，藉此促進我國貨幣的穩定。我們將繼續依據這一政策妥善管理這些外幣。」

目前，日本正與川普政府進行貿易談判，焦點議題之一是汽車出口關稅。日本首席貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正表示，希望在6月與美方達成貿易協議，這是在上周雙方在華盛頓進行新一輪談判之後的進展。

日本 美國 華盛頓

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