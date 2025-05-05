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川普下令重啟惡魔島監獄！研擬擴建收治「最殘暴罪犯」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
惡魔島監獄位於加州舊金山灣內，四面環海，地理位置險要且難以逃脫。路透
惡魔島監獄位於加州舊金山灣內，四面環海，地理位置險要且難以逃脫。路透

政治新聞網Axios報導，美國總統川普4日表示，已指示政府部門重啟並擴建最具傳奇性的惡魔島聯邦監獄（Alcatraz Federal Penitentiary）。惡魔島監獄自1934年啟用，曾關押過著名黑幫老大卡彭（Al Capone）等重刑犯，但因營運成本過高，在1963年關閉，現已成為加州熱名景點及國家歷史地標。

美聯社描述，這所聯邦監獄位於加州舊金山灣的阿爾卡特拉斯島（Alcatraz），四面環海，地理位置險要且難以逃脫，因而有「惡魔島」之稱，又稱「巨岩」（The Rock）。

川普4日在自家「真實社群」發文，強烈譴責美國長期以來被惡性、暴力且重複犯罪的罪犯所困擾，並稱這些人是社會的「敗類」，只會帶來「痛苦和苦難」。他強調，「我們再也不會容忍這些在街頭散播污穢、血腥和混亂的連環犯。」

川普接著宣布：「正指示聯邦監獄局、聯邦調查局和國土安全部合作，重新開放並大規模擴建阿爾卡特拉斯監獄，專門關押美國最殘忍和暴力的罪犯。」

川普強調，不會再讓非法入境的罪犯繼續逍遙法外，而重新開放阿爾卡特拉斯將成為「法律、秩序和正義的象徵」。

對此，聯邦監獄局發言人吉爾穆索（Randilee Giamusso）4日以電子郵件回應將遵照總統命令，有更多資訊將再提供。

白宮、司法部、FBI和國土安全部的代表尚未立即回應，關於政府將如何資助重建與重啟惡魔島監獄，預計費用以及重新開放的時間皆尚不明朗。

惡魔島監獄自1934年啟用，因其嚴密維安及關押的罪犯類型，成為美國最著名的高安全度監獄之一，曾關押黑幫老大卡彭和喬治「機槍」凱利（George "Machine Gun" Kelly）等重刑犯。

不過由於營運成本過高，美國政府認為建設新監獄更具效益，因此在1963年正式關閉。目前，惡魔島監獄已經成為加州熱門的旅遊景點，而且被指定為國家歷史地標。

惡魔島監獄也是多部電影的靈感來源，包含由康納利和尼可拉斯凱吉主演的電影《絕地任務》（The Rock）。

一名遊客於2012年6月參觀惡魔島監獄內牢房。路透
一名遊客於2012年6月參觀惡魔島監獄內牢房。路透
2021年3月，遊客造訪惡魔島監獄。路透
2021年3月，遊客造訪惡魔島監獄。路透

川普 監獄 美國

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