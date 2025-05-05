美財長：川普經濟3步驟確保勞工與中產階級成長

美國財政部長貝森特今天指出，對外課徵關稅、對內減稅、鬆綁法規是總統川普振興經濟的3步驟；美國過去的「新自由主義」導致數百萬職位流失、中國崛起，新政策讓「華爾街」與「美國大街」未來數十年同步繁榮。

川普（Donald Trump）就職百日後，貝森特（ScottBessent）今天在華爾街日報（Wall Street Journal）發表評論專文指出，自1980年起標普500指數（S&P 500）成長達55倍，美國資本市場讓全球艷羨，川普未來打算繼續強化，但現在是「美國大街」（Main Street）分享繁榮的時刻，這是他提出大膽經濟議題的指導信條。

貝森特指出，川普希望確保未來經濟成長的年代中，美國勞工家庭不再被遺忘。川普在上任百日期間，為全球貿易再平衡、重建工業、華爾街及美國大街共同成長奠定基礎。但瞭解美國「經濟再平衡」的迫切性之前，須瞭解2000年初期興起的「新自由主義」與「歷史的終結」，這些理論認為專制碰到民主與自由經濟會自動讓路。

但同一時期，中國於2001年加入世界貿易組織（WTO）經濟崛起，經濟學家奧特（David Autor）、陶恩（David Dorn）與韓森（Gordon Hanson）提出「中國震撼」（China Shock）報告指出，370萬美國民眾此時失去了工作，59.3%的製造業職位因友岸外包至中國消失，這些勞工陷入長期失業。

這些論調的支持者認為透過財富重分配體系可以解決問題，還稱之為「補償失敗者」策略，結果都悲慘失敗。即便貿易使得美國零售商品價格降低，但房屋、教育與醫療等生活成本大幅提升，大部分美國人實際收入都因此降低，所有政客都忽視全球化撕裂了美國社會，直到川普出現。

專文提到，如何團結因貿易分裂的國家？提高國家安全同時，如何確保美國民眾成功向前？這是川普新政府思考的頭號問題，並設定新經濟方向，透過3個步驟讓華爾街交易大廳與民眾購物樓層同步走強。

首先，重新議定全球貿易，關稅是平衡國際貿易的有效工具。經濟安全就是國家安全，關稅能增加工業體質，供應鏈回流可強化國安，同時提高民眾實際收入。

第2，長期施行2017年川普提出的減稅與工作法案，小費、加班費與社會安全基金收益免稅，稅務改革可以提升被貿易政策傷害的美國民眾生活品質。

第3，解除法規限制。美國必須重建住房、工廠、半導體廠、發電廠、人工智慧資料與科技中心，美國再工業化才能提升勞工與中產家庭的就業與薪資，也是唯一和中國在科技與國防較勁的路徑。重建美國的路上，政府必須不干預，這是川普政府擁抱積極解除法規的主因。

貝森特形容，汽缸才剛點火，美國人今年下半年將聽到引擎作響，當所有活塞運作時，會有更多職位、製造業、成長、強健的國防工業、高薪、低稅、更少法規限制、便宜能源、更少國家債務、更少依賴中國，同時維繫強勢美元。