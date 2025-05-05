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川普考慮白宮新國安顧問人選曝光！核心圈最年輕幕僚 反移民堅定川粉

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白宮副幕僚長米勒5月1日於例行記者會回應提問。歐新社
白宮副幕僚長米勒5月1日於例行記者會回應提問。歐新社

路透報導，美國總統川普4日搭乘空軍一號受訪表示，正在考慮由副幕僚長米勒（Stephen Miller）出任國家安全顧問，預計6個月內拍板前國安顧問沃茲的接班人。

39歲的米勒曾於川普第1個總統任期間擔任總統高級顧問，是當時白宮最年輕的政策幕僚，負責撰寫演講稿。

另外，米勒一直是更強硬移民政策的主要倡導者，是川普大規模驅逐無證移民計畫的主要策畫者。

相較於不少前官員就國會山莊事件前往國會作證或出書爆料，米勒離任後創設非營利機構「美國第一法律」（America First Legal），與時任拜登政府打官司，繼續推動川普政策，競選期間成為川普諮詢的左右手。

川普日前開鍘國安顧問沃茲，改由國務卿魯比歐暫代職務。

華盛頓郵報3日報導，沃茲似乎在Signal洩密門之前，便經常與川普團隊其他成員陷入衝突，令幕僚長威爾斯心生疑慮，而且沃茲疑似暗中勾結以色列總理內唐亞胡試圖推動對伊朗動武，惹得川普很不高興。

川普 移民 美國

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