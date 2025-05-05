川普親曝對TikTok有「特別感情」考慮第3度寬限出售期
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普坦言自己對TikTok有「特別感情」，若中國企業字節跳動未能在6月19日限期前完成剝離TikTok美國資產的交易，他考慮再次延長期限。倘若成真，這將是川普第3度寬限TikTok出售期限。
川普2日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪於4日在全美播出。
當訪問談及字節跳動的交易期限時，川普表示，「我希望剝離TikTok這件事能辦成。」他坦言對TikTok有特殊的感情，因為這款App幫助他吸引年輕選民，助攻自己拿下2024年總統大選，「TikTok真的很有意思，但它會受到保護」。
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