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川普改口不尋求第三任！點名這2人可能接班

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國家廣播公司新聞網4日公布專訪美國總統川普。圖/截自NBC News在YT的影音
美國國家廣播公司新聞網4日公布專訪美國總統川普。圖/截自NBC News在YT的影音

紐約時報報導，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）4日播出美國總統川普專訪，他改口稱並未認真考慮尋求總統第3任期，並且暗示提出副手范斯或國務卿魯比歐是可能的接班人選。

川普在NBC節目「會晤新聞界」表示，他不太願意討論誰能接棒，但稱范斯是「非常好且出色的傢伙」，而魯比歐則是「很棒的人」。

川普還說，「很多人」都很棒，但又補了一句：「當然了，如果某人是副總統，又很出色，我猜這個人多少有優勢。」

紐時指出，川普過去不止一次表示尋求第三任的可能性，甚至在3月表態自己「並非開玩笑」，且暗示有方法可以繞過第22修正案。該修正案規定任何人不能當選總統超過兩次。川普家族4月開賣「川普2028」商品，其中一些上面寫著「重寫規則」，進一步加劇外界揣測。

在4日的訪談中，主持人維爾克（Kristen Welker）問及連任商品時，川普淡化再連任的說法稱，「據我所知，這是不被允許的」，他又補充自己並不知道這項寫入憲法的禁令是否符合憲法。

「有很多人正在賣2028年的帽子，但這不是我打算做的事，」川普說，「我打算度過精彩的4年，然後把位置交給某個人，理想上是一位出色的共和黨人」。

川普補充說，4年時間足夠實現「真正驚人的成就」。

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