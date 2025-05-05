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川普秀教宗扮相挨轟 范斯：不就是個玩笑

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普二日曬出穿教宗服飾的人工智慧生成照片，引發宗教人士甚至共和黨人批評。該照片四日還被登在歐洲天主教國家義大利一份報紙的頭版。美聯社
美國總統川普二日曬出穿教宗服飾的人工智慧生成照片，引發宗教人士甚至共和黨人批評。該照片四日還被登在歐洲天主教國家義大利一份報紙的頭版。美聯社

美國總統川普二日曬出自己身穿教宗服的照片，引發部分宗教人士甚至共和黨人批評冒犯。對此，副總統范斯三日護航川普，指稱這不過是開玩笑。

川普在自創社群媒體真實社群分享一張疑似人工智慧（AI）生成的彩色照片，其中川普身穿教宗禮服，伸出右手食指並指向上方，此外並未附上任何文字說明。

美媒Politico報導，美國紐約州天主教會議在社群媒體X發文批評，寫道「總統先生，這張照片一點也不好笑，教宗方濟各才剛入土為安，樞機主教即將舉行神聖的祕密會議。請勿拿我們開玩笑」。白宮隨後也轉發這則貼文。

甚至共和黨全委會前主席史蒂爾也稱川普貼文「不正經、表現無能」。不過副總統范斯三日在X發文，回應美媒The Bulwark詢問「能否接受聖父遭不尊重和嘲笑」時答道，「一般來說，我對別人開玩笑是OK，但對挑起愚蠢戰爭，造成成千上萬同胞喪命，我就不能接受」。

方濟各四月廿一日辭世，享壽八十八歲，辭世前一天才和范斯會面，兩人雖對移民和教義問題看法分歧，但互動過程平和、充滿善意，范斯也成為方濟各生前最後正式接見的外國政要之一。

川普上周才開玩笑說，想成為下任教宗。不過他又說自己沒有偏好，但紐約有位「非常好」的樞機主教，而未滿八十歲的樞機主教有機會獲選為新教宗。

川普 教宗 社群媒體

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