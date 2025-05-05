美掃蕩非法移民 持綠卡入境面臨嚴格審查

紐約時報日前報導，川普政府掃蕩非法移民，即使綠卡持有人也面臨許多挑剔。持有人從美國出境後再入境，若有犯罪紀錄，就算是微罪，想再入境可能都要面臨嚴格審查。

綠卡正式名稱為永久居民卡，美國國土安全部指出，持卡人獲合法授權，得在美國永久居住及工作、收受社會安全、聯邦醫療保險及大學的財務支援、從軍服役。過去綠卡持有人比起外國人，要進出美國邊境時必須操心的事少得多，但川普政府在邊界採取限制措施，另對犯了罪的綠卡持有人也變更嚴格，已然讓情勢改變。

綠卡持有人得在合法永久居留達五年，或者嫁娶美國公民達三年後，申請歸化為美國人。美國公民與移民服務局表示，申請人在那五年期間必須住在美國境內至少九一三天，才能符合申請公民資格。

國土安全部估計，截至去年元旦，持綠卡住在美國的人數達一二八○萬名，年增七萬人，而綠卡持有人必須隨身攜帶卡片。

任何綠卡持有人一旦犯罪，從開車超速到較嚴重的罪行，都可能被拒絕再進入美國或被遞解出境，但法律專家指出，除非犯重罪，不然政府通常不會鎖定他們。綠卡持有人還必須在各種旅遊表格提供一致資訊，例如綠卡表格問題上的答案，必須與電子旅行授權上的答案吻合。

綠卡持有人可連續在美國以外停留一年，但紐約州移民法律師魏爾德斯提到，任何旅外逾半年的情況會「令人側目」，且合格申請公民權的居美時日可重新歸零。

另一位移民法律師伯恩斯坦也說，有些長時間未居留美國的綠卡持有人最近被海關與邊境保護局（CBP）探員施壓，要求他們放棄綠卡身分。該局對待綠卡持有人的態度，已變得像對待外國遊客及留學生。

川普政府對移民十分嚴格，邊界檢查站執行白宮聲稱為「先進篩選」的政策，包括拘留及遞解旅客出境，已使德國等美國一些盟邦國家更新給本國國民的旅遊建議，必須考量赴美風險。

魏爾德斯還說，任何綠卡持有人打算在美國以外居留六個月或更久，應申請重新入境許可，讓合法永久居民能停留海外兩年，並以此證明綠卡持有人無意拋棄其擁有的合法地位。魏爾德斯建議，常出國的綠卡持有人要申請CBP的全球入境許可，返美時可加速通關。