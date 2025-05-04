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紐時：3名資深政治記者新書曝 拜登競選時顧問曾討論是否安排認知測驗
三名美國資深政治記者合著新書「2024：川普如何重新奪回白宮，民主黨又如何失去美國」（2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America，暫譯）將於今年夏季出版。紐約時報指出，書中披露美國前總統拜登去年競選連任時，他的顧問曾認真討論是否為拜登安排認知測驗，但因憂心接受測驗本身就會引發新一波對其心智的質疑，最終沒有為拜登安排認知測驗。
這本新書的作者其中一人是紐約時報的記者。紐時指出：「根據書中所描述，拜登的顧問對於拜登通過認知測驗有信心，但他們憂心光是接受認知測驗本身，就會引發對於拜登心智的新一波質疑。」
書中披露，顧問們是在去年2月討論這件事，最後未讓拜登進行認知測驗。
然而，拜登去年夏季在與川普的辯論中表現不佳，民主黨改由時任副總統賀錦麗競選總統，但賀錦麗在大選輸給川普。川普重返白宮，迎來他的第二個總統任期。
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