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國際學生 調整遊美計畫

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國國務卿魯比歐2日表示，不論赴美旅遊或在當地的外國人，只要違法，一旦抓到就將撤銷簽證，是川普政府向赴美外籍人士釋出的嚴峻新訊息。留學美國的學生，也因政府嚴加清查學生簽證，正重新評估暑期旅遊計畫。

今日美國報（USA TODAY）報導，魯比歐在社群媒體上表示，「這是一次性出局的政策：抓到就撤銷（Catch-And-Revoke）。無論何時，政府抓到非美國公民違反本國法律，就撤銷簽證」。按這項「殺無赦」新政，合法赴美或居住在美國的外籍人士，若觸犯法律，就會失去簽證。

然而，魯比歐宣布上述政策時，並未明確指出導致簽證被撤銷的觸法範圍。而鑒於川普政府已啟動影響深遠的移民掃蕩行動，移民專家也質疑新政策該如何落實。

川普政府最近也強勢鎖定一些曾抗議以色列揮軍加薩，並聲援支持巴勒斯坦觀點的學生簽證持有人。這些學生只要犯下輕罪，簽證就被吊銷，例如違反交通法規。

另據美聯社報導，眼看國際學生簽證出現取消潮，許多留學生正重新考慮暑期旅遊計畫，就算是在美國境內的旅遊，都不值得冒這個風險。

加州大學聖地牙哥分校的一名學生，因為想避免跟政府打交道，打算放棄夏威夷之旅。

然而，早在就學簽證取消潮之前，政府驅逐參與支持巴勒斯坦運動的學生，已讓美國一些大學呼籲國際學生和教師延後旅遊計畫。

另外，近幾周學生簽證遭撤銷的規模浮出檯面，更多學校警告，國際學生非必要應避免出國。

其中，加州大學柏克萊分校上周公告，「嚴格的清查和執法」，將使國際旅遊出現風險。

美聯社指出，美國大專院校和大學系統自3月底以來，已有187所學校至少1,220名學生簽證遭吊銷，或喪失合法身分。

另外，根據移民與海關執法單位4月10日對國會的質詢回覆，至少有4,736名國際學生得以維持合法身分的簽證紀錄，從政府資料庫中被移除。

移民 簽證 美國公民

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