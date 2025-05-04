川普提議派兵助打擊毒品販運 墨西哥總統：已拒絕

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天宣布，她已拒絕美國總統川普主動提出派遣美軍前來墨國協助打擊毒品販運的提議。

法新社報導，薛恩鮑姆在1場公開活動中表示，她在電話中告訴川普：「不，川普總統，我國領土不容侵犯，我國主權也不會出售」。

薛恩鮑姆表示，川普在通話中詢問她美國應如何協助打擊組織犯罪，並建議派遣美軍前往墨國。

她說，她已拒絕川普的提議，並告訴對方：「我們永遠不會接受美國軍隊駐紮在我國領土。」

薛恩鮑姆指出，她已向川普強調願意合作，包括透過強化資訊共享等方式；同時她也敦促川普終止跨境武器販運。這種販運行動引發了持續近20年的暴力浪潮，造成墨國逾45萬人喪生。

她指出，川普已於本月2日發布1項命令，以採取必要措施，「避免武器從美國流入我國」。