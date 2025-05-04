美情報機構「大瘦身」 傳中情局裁逾千人 川普狂砍非國防預算

華盛頓郵報二日引述知情人士獨家報導，美國中情局（CIA）將裁員約一千二百人，國安局（NSA）等美國其他情報機構也將裁掉數千個職位。CIA此一裁員計畫將持續數年，部分將透過減少招聘達成。川普政府已向國會議員告知這項計畫。

中情局被法新社詢問時，其發言人並未證實詳情，只說局長雷克里夫正迅速採取行動，「以確保人員能響應（美國總統川普）政府的國安優先事項」。該發言人還說，「這些（裁員）措施是本局整體戰略的一環，旨在為機構注入新活力，提供有潛力的人員更多晉升和發揮領導力的機會，讓中情局更好地履行使命」。國安局則未立即對美聯社的詢問置評。

華郵報導說，中情局並未公開揭露人員規模，但據信約二點二萬人。尚不清楚哪些部門會受最大影響。雷克里夫雖矢言將更多資源投入對中國大陸的情報工作，以及用於打擊走私芬太尼與其他合成毒品進入美國的販毒集團，但該局卻面臨人力縮減。

雷克里夫此前向美國國會議員宣稱，在他領導下，中情局將進行深刻、客觀且全方位的分析，「絕不許政治或個人偏見影響我們的判斷或工作成果」。川普就任後，美聯社報導說，中情局和國安局加入川普發起的自願「瘦身」計畫。

另外，白宮二日公布川普政府的二○二六財年預算草案，大砍美國援外與綠能等非國防支出，例如兒童照護、疾病研究等，達一六三○億美元。但國防預算增加一成三至一點○一兆美元，國土安全部預算則增至一○七○億美元，增幅近六成五。

這是川普第二任首次提出預算草案，反映出他的施政優先順序。白宮表明，挹注到國土安全部及五角大廈旨在遏止「外國入侵」和非法移民進入美國。美國國務院及國際計畫預算則大砍八成四，只剩九六○億美元。衛生部預算減少三三三億美元、教育部預算減少一二○億美元。疾病防治中心（CDC）及國家衛生研究院（NIH）的預算也銳減。