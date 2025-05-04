川普：過渡期不必擔憂 美經濟將表現絕佳

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國總統川普2日淡化外界對潛在經濟麻煩的擔憂，表示美國現正處於「過渡期」，即便短期之內可能經歷衰退，長期來看也將萬事「OK」。

川普2日接受NBC的會見新聞界節目專訪時，被二度問到，是否認為美國即使短期出現經濟衰退也沒有問題，他表示：「聽好，是的，一切都會OK。我說過，我們現在是一個過渡期。我認為我們將會表現絕佳。」

他被主持人問到是否擔心衰退，川普回答「不會」。被問到是否認為衰退會發生，川普說：「任何事都有可能發生，但我們將擁有我們國家史上最棒的經濟。」

川普在他佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）接受這場專訪。華爾街分析師正日益擔心他的搖擺不定關稅政策，可能導致美國衰退。

在被問到對華爾街人士的說法有何看法時，川普說：「你知道，你說『有些華爾街人士在說』，但我也可以告訴你另一套說法。有些華爾街的人表示，我們即將擁有史上最棒的經濟。」

川普 美國 華爾街

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