爭議不斷！川普正在籌備生日閱兵、發穿教宗服AI生成圖

美國陸軍周五（5月2日）證實，預計於6月14日在華盛頓舉行的大型閱兵典禮正在籌備中。在周五的一份聲明中，陸軍發言人華倫（Steve Warren）表示，本次的周年慶典將包括「壯觀的煙花表演、閱兵式以及在國家廣場舉行為期一天的慶祝活動」。

福克斯新聞（Fox News）報導指出，這場盛大的活動除了慶祝美國陸軍成立250周年，當天同時也是川普的79歲生日。《美聯社》消息稱，美國陸軍預計動員6600名士兵、150輛軍用車輛和50架直升機，隊伍將從弗吉尼亞州阿靈頓一路行進到華盛頓國家廣場。另外，游行行列也將有現役軍人及美國各軍事學院學生加入。

白宮證實了媒體報導，稱將在閱兵式上重現獨立戰爭、南北戰爭、美西戰爭、兩次世界大戰、韓戰、越戰等各大戰役的畫面，呈現各種復古軍服、經典軍備及歷史場景。白宮國內政策委員會主任海利（Vince Haley）表示，川普規劃這場活動是為了致敬美國現役和退役軍人，感謝他們250年來的無私奉獻。

川普的心願

事實上，陸軍的周年慶典計劃直到最近都不包括大規模的閱兵式，官員認為這將耗資數千萬美元，其中包括部隊調動、交通運輸、食宿安排等支出。但川普一直希望舉行閱兵典禮，並在不到兩個月前開始與五角大樓討論相關事宜。

2017年，川普在第一任期內受邀出席了法國國慶日閱兵式，並對其贊不絕口。隨後他曾尋求美國效法法國模式舉行閱兵，但因成本過高而不了了之。

市長辦公室拒絕評論

民主黨籍的華盛頓哥倫比亞特區市長鮑澤 (Muriel E. Bowser) 辦公室拒絕發表評論，她在川普第一任期內曾批評過他的提議。在上個月一場新聞發布會上，當被問及可能舉辦閱兵式時，鮑澤曾表示：「軍用坦克出現在我們的街道上可不是什麼好事。如果動用軍用坦克，應該同時投入數百萬美元來修路。」

合成教宗裝扮圖

除了想辦閱兵式，川普前幾日被問到希望誰成為天主教會的新領導人時，一度對表示媒體表示：「我想當教宗，那會是我的首選」。

接著本周六，川普在個人社交媒體平台「Truth Social」上發布一張疑為AI生成的圖片。該圖展示川普身穿天主教神職人員的白色長袍、佩戴十字架，坐在金色扶手椅上。畫中人表情嚴肅，右手食指指向上方。

照片沒附上任何文字說明，白宮的官方X帳號隨後截圖轉發了該則帖子。有川普支持者在評論區表示，盡管他喜歡川普，但這張圖相當不敬，「上帝是不容嘲笑的」。有網友稱：「美國憲法沒有限制這一點，梵蒂岡也沒有禁止。川普當教皇？有可能。敬請期待。」還有一些人在帖子下方呼叫X平台的AI聊天機器人Grok，請它創作出更多不同風格的圖片。

美媒Politico則稱，身為美國總統、億萬富翁且結過三次婚的川普，被選為天主教會領袖的可能性顯然不大。

（綜合報導）

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