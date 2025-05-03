CIA、NSA職員丟飯碗！川普擬裁情報機構數千崗位 CIA：是戰略的一部分

《華盛頓郵報》周五（5月2日）報導稱，川普政府已告知國會議員，計劃對中央情報局（CIA）以及國家安全局（NSA）等情報機構進行大幅裁員。一位知情但未被授權公開討論此事的人士向美聯社證實了這一消息，並要求匿名。

中情局將削減1200職位

《華盛頓郵報》引述消息人士的話報導稱，川普政府計劃在未來幾年內對中央情報局裁減約1200個職位，並從國家安全局及其他情報機構削減數千個崗位。

據報導，該裁員計劃將持續數年。中央情報局裁員的1200人將包括數百名已選擇提前退休的員工。其余則主要通過減少招聘實現，預計不會采取直接解雇方式。

法新社報導稱該裁撤計劃是川普政府推動的削減行政開支計劃的一部分。自今年1月上任以來，川普與其億萬富翁盟友馬斯克就展開了一系列削減政府開支的舉措，許多削減建議出自政府設立的、馬斯克領導的「國家效率部（DoGE）」，大量聯邦機構被削弱或拆解，已有超過20萬名聯邦雇員離職。

中央情報局今年年初成為首個響應川普發起的自願裁員計劃的美國情報機構。

中情局和國家安全局已經開始為部分員工提供自願辭職選項，中情局還表示將解雇部分最近雇用的新員工。與此同時，川普政府還取消了情報機構中的多元化、公平與包容（DEI）項目，盡管法官已暫時阻止解雇19名從事相關工作的員工。

此外，川普還突然解除了原國家安全局和五角大樓網絡司令部負責人的職務。

中情局聲明稱削減計劃「是整體戰略的一部分」

針對人員縮減問題，中情局發表聲明表示，局長約翰．拉特克利夫（John Ratcliffe）正努力使該機構與川普政府的國家安全優先事項保持一致。

中情局聲明中寫道：「這些舉措是整體戰略的一部分，旨在為中情局注入新的活力，為新一代領導者提供成長機會，以更好地完成中情局使命。」

拉特克利夫誓言要對中情局進行全面改革，希望加大對人力情報的利用，並加強對中國的關注。

美國國家情報總監（Director of National Intelligence）圖爾西．加巴德（Tulsi Gabbard）的發言人未就此事回應置評請求。加巴德的辦公室負責監督並協調美國18個情報機構工作。

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