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「美國處於過度期」川普淡化經濟衰退擔憂 信心喊話：一切都會OK

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普稱美國現正處於過渡期，淡化外界對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。美聯社
美國總統川普稱美國現正處於過渡期，淡化外界對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。美聯社

美國總統川普2日淡化外界對潛在經濟麻煩的擔憂，表示美國現在正處於「過渡期」，即便短期之內可能經歷衰退，長期來看也將萬事「OK」。

川普2日接受NBC的會見新聞界（Meet the Press）節目專訪時，被二度問到，是否認為美國即使短期內出現經濟衰退也沒有問題，他表示：「聽好，是的，一切都會OK。我說過，我們現在這是一個過渡期。我認為我們將會表現絕佳（do fantastically）。」

接著，他被主持人問到，是否會擔心衰退，川普回答「不會」。被問到是否認為衰退會發生，川普說：「任何事都有可能發生，但我認為我們將擁有我們國家史上最棒的經濟。」

川普在他佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）接受這場專訪。華爾街分析師正日益擔心他的搖擺不定關稅政策，可能導致美國衰退。

在被問到對華爾街人士的說法有何看法時，川普說：「你知道，你說『有些華爾街人士在說』，但我也可以告訴你另一套說法。有些華爾街的人表示，我們即將擁有史上最棒的經濟。為何你不討論他們？」

川普所提到的美國經濟處於過渡期論點，與他2日稍早在自家社群平台Truth Social的發文相呼應。他當時發文說：「我們只是處於過渡階段，才剛要開始！」

他文中還提到美國的強勁就業，並再度呼籲美國聯準會Fed）降息；該文發出前公布的美國數據顯示，美國4月就業成長略有放緩，但仍優於預期。

Fed 川普 經濟衰退 美國 聯準會 華爾街

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