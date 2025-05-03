快訊

涉拿黨員名冊不實連署 國民黨台中書記長、總幹事收押

雨彈升級！4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

全美近千名孩童中招！德州麻疹病例3天增3%、累計683例

中央社／ 休士頓2日綜合外電報導
美國德州衛生部門今天通報，州內麻疹病例在3天內攀升3%來到683例。至此，全美已有近千名孩童感染麻疹。圖為一名醫護人員在墨西哥華雷斯城的衛生中心準備一劑麻疹疫苗。美聯社
美國德州衛生部門今天通報，州內麻疹病例在3天內攀升3%來到683例。至此，全美已有近千名孩童感染麻疹。圖為一名醫護人員在墨西哥華雷斯城的衛生中心準備一劑麻疹疫苗。美聯社

美國德州衛生部門今天通報，州內麻疹病例在3天內攀升3%來到683例。至此，全美已有近千名孩童感染麻疹。

路透社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）網站數據，截至5月1日為止，全美已有30個轄區共通報935起麻疹確診病例，今年迄今已累計12起疫情爆發事件。

研究人員示警，在當局宣布根除麻疹25年後，美國如今正處於麻疹重新成為地方性流行病的關鍵轉折點。

德州衛生服務局（Texas Department of State Health Services）指出，這次疫情爆發核心蓋恩斯郡（Gaines County）通報病例為396例，和上一次通報時相同。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）副教授瑞佛斯（Caitlin Rivers）說：「新增病例數有略微下降，所以我們確實看到疫情有些趨緩，但值得注意的是，這不是單一的疫情爆發。」

她指出，儘管部分郡的疫情可能正在消退，但其他郡的疫情卻正「開始升溫」，因此病例的整體數字「並無法真實反映全部情況」。

德州衛生服務局表示，疫情期間有89名患者住院治療。

新墨西哥州衛生廳（New Mexico Department of Health）今天通報共有67起麻疹病例，比上次通報新增1例。新墨西哥州多數病例來自利郡（Lea County），當地毗鄰德州蓋恩斯郡。

伊利諾州衛生官員4月30日證實該州庫克郡（Cook County）出現2起麻疹病例。

美國小兒科醫師和傳染病專家表示，由於政府衛生單位未積極推動疫苗接種，以及部分未經證實療法的相關言論混淆家長視聽等原因，使得對抗全國麻疹病例激增的努力受挫。

德州 疫情 美國 麻疹

延伸閱讀

NBA／勇士輸球後兒子很傷心！柯瑞盼去德州後直飛明尼蘇達

美國嚴控墨西哥邊境 德州設軍事區防阻移民

麻疹職場群聚再增1例 境外移入3例曾赴越南

新北新增1麻疹病例 曾去三重運動中心、五股公民會館

相關新聞

全美近千名孩童中招！德州麻疹病例3天增3%、累計683例

美國德州衛生部門今天通報，州內麻疹病例在3天內攀升3%來到683例。至此，全美已有近千名孩童感染麻疹

不當總統了？川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

美國總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生...

皮卡和賓士相撞… 黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客亡

愛達荷州（Idaho）東部的Henry湖附近20號高速公路5月1日（星期四）晚7時15分前發生重大車禍，一輛道奇公羊皮卡...

白宮宣布大砍2026年預算1630億 但國防開支增13%

白宮2日公布川普總統的2026會計年度預算草案，許多政府施政計畫的經費，就算不是歸零，也遭大砍，試圖反映川普就職百日以來...

慈善家唐騮千捐畫抵稅官司 美國法院判可減免5400萬

美國國稅局(IRS)與美籍華裔慈善家唐騮千(Oscar Tang)纏訟多年的稅務官司，稅務法院最近做出判決。此案緣於唐騮千2...

川普簽令停發經費 PBS和NPR斥違法、準備提告

川普總統簽行政令，指示停止對公共廣播電視公司(PBS)與全國公共廣播電台(NPR)提供聯邦經費，讓美國公共媒體面臨近60...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。