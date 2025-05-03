不當總統了？川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

美國總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片，他日前開玩笑稱，想成為下一任天主教教宗。

法新社報導，這張似乎是AI生成的彩色圖片顯示，川普（Donald Trump）身穿教宗禮服，伸出右手食指並指向天，但他的貼文沒附上任何文字說明。

教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日辭世，享壽88歲，教廷將於5月7日開始新教宗選舉會議。川普本週稍早對記者開玩笑說，他想成為下一任教宗。

當時他被問到希望誰來接替方濟各，川普則回覆：「我想成為教宗，那會是我的第一選擇。」

川普接著說，自己沒有偏好，但紐約有一位「非常好的」樞機主教。

川普似乎意指紐約樞機主教杜蘭（Timothy Dolan），他的立場是保守派，堅決反對墮胎。