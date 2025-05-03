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改變前朝決定 川普政府撤銷羅馬尼亞加入免簽計畫

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國政府今天宣布撤銷羅馬尼亞加入美國免簽證計畫（Visa WaiverProgram）的決定。美方今年初在前任總統拜登執政期間宣布把羅馬尼亞納入這項計畫。

路透社報導，今年1月9日，時任總統拜登（JoeBiden）宣布政府將允許羅馬尼亞加入這項計畫，因為羅馬尼亞符合嚴格的安全規定，包含與美國執法機構合作，分享恐怖主義與重大犯罪相關資訊。

在新規定生效前，美國國土安全部於3月底暫緩實施，經過重新審查後，認為應撤銷羅馬尼亞加入這項計畫的決定，理由包含維護免簽證計畫健全性、確保邊界與移民安全等。

國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）表示：「我們感謝羅馬尼亞多年來在加強安全合作方面（與美方）的緊密夥伴關係。未來羅馬尼亞可能再次被考慮納入（免簽證計畫）。」

羅馬尼亞原為第43個獲准加入這項計畫的國家，也是拜登政府繼克羅埃西亞、以色列與卡達之後新增的第4個國家。美國免簽證計畫讓參與國公民赴美旅行更加便利，有助提升遊客人數。

羅馬尼亞駐華府大使館未立即回覆置評要求。

免簽 羅馬尼亞 美國

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