黃石國家公園附近發生重大車禍 陸大使館證實5名大陸公民死亡

美國當地時間5月1日晚間，美國愛達荷州黃石國家公園附近發生重大交通事故，造成7人死亡、8人受傷。大陸駐舊金山總領館2日確認，據初步瞭解，事故造成5名大陸公民死亡、8名大陸公民受傷。事故原因正在調查之中。

綜合美媒報導，美國愛達荷州警方2日表示，這起事故發生在黃石國家公園以西約26公里的亨利湖州立公園附近的一條公路上。5月1日傍晚，一輛皮卡車與一輛旅遊廂型車相撞後兩車起火，皮卡車司機身亡，旅遊廂型車內有乘客遇難。造成7人死亡、8人受傷。

警方仍在調查事故原因，該路段是通往黃石公園的要道，現在正值旅遊旺季前夕。一位路過者拍攝的照片顯示，卡車車頭嚴重扭曲，現場火光衝天、濃煙滾滾。目擊者梅里爾表示，他在返家途中看見這起車禍，當時兩輛車均陷入火海，路旁的行人正在照料倖存者。

這條道路是通往黃石國家公園的主要入口，車流極為繁忙，事故現場距離黃石公園入口約25公里；為了救治傷者並清理殘骸，道路封閉了七小時。

大陸駐舊金山總領館表示，已第一時間啟動領事保護應急機制，為傷者和遇難者家屬提供領事保護與協助。已要求美方調查核實有關情況並向中方作正式通報，全力搶救傷員，為遇難者家屬善後提供協助。總領館表示，將繼續全力做好後續工作。

今天（3日）早晨，大陸駐舊金山總領事館發布關於領區大陸公民注意旅行安全的緊急提醒。公告指出，日前領區發生旅行交通事故，涉及大陸公民傷亡。大陸駐舊金山總領事館提醒大陸公民做好各項行前準備，穩妥擬定旅行方案，警惕各類安全風險，確保人身財產安全。