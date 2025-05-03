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經濟衰退沒在怕？川普自信喊話：美國將迎空前繁榮！

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普近日在接受美國全國廣播公司（NBC）政論節目《Meet the Press》預錄專訪時表示，即便美國經濟短期陷入衰退，也在可接受範圍內，只要能換取他所追求的長期目標。

Axios報導，根據2日釋出的節目片段，川普在訪談中被問及是否能接受「若為了達成長遠經濟目標，國家需經歷一段經濟衰退期」時，起初未正面回應，反而轉而強調：「有些華爾街的人說我們即將擁有史上最強的經濟，為什麼你們不去報導他們說的話？」

在主持人溫克勒（Kristen Welker）進一步追問下，川普終於鬆口：「是的，一切都沒問題。我說過這是個過渡期，我認為我們將表現得非常出色。」

當被問到是否擔心經濟陷入衰退時，川普回應：「什麼都有可能發生。但我認為，我們將迎來美國歷史上最強勁的經濟。我認為我們將經歷史無前例的經濟繁榮。」

外界對川普的關稅政策持續表達憂慮，擔心貿易戰可能導致經濟放緩。阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家斯洛克（Torsten Slok）上月在一份40頁簡報中，甚至將所謂「自願性貿易重置型衰退」的可能性預估高達9成。

川普 經濟衰退 美國

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